Рынок акций РФ откроется в пятницу снижением на 1% - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что в пятницу рынок акций РФ откроется снижением на 1%, сообщается в обзоре компании.

По мнению специалистов, стоит отметить, что в последние месяцы российские акции выросли не так уж сильно, а снижение четверга освободило рынок от большей части спекулянтов.

Тем не менее, большинство "голубых фишек" заметно просело: Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть" подешевели на 1,4-1,8%. На акции "Яндекса", очевидно, повлияла динамика котировок в США - бумага упали на 3% (в район $65 за акцию), указывают эксперты.