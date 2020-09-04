Старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с понижением в пределах 0,4-0,8% - "Алго Капитал"

Старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с понижением в пределах 0,4-0,8%, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2910-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов. Этому способствует вечернее ухудшение внешнего фона, получившее продолжение и в пятницу утром", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине пятницы способна оказать публикация блока августовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск). Кроме того, отмечает Манжос, на ход российских торгов могут повлиять новые заявления по поводу возможного ужесточения внешнего санкционного режима в отношении РФ.