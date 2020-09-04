Индекс Мосбиржи в пятницу способен продолжить снижение - Промсвязьбанк

Учитывая геополитическую напряженность, негативные настроения на глобальных рынках и откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи в пятницу способен продолжить снижение в направлении нижней границы диапазона 2900-2950 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.