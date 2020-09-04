Рубль начнет пятницу с консолидации - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что в пятницу перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, фактором давления на национальную валюту выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже $44 за баррель. С другой, динамика валют развивающихся стран будет способствовать покупкам в рубле.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия четверга. В дальнейшем, в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран, американская валюта может протестировать отметку 75 рублей, выступающую ближайшей поддержкой. При этом динамику во второй половине дня определит блок статистики по рынку труда США, который задаст тон движению доллара на международном валютном рынке и, соответственно, скажется на паре доллар/рубль", - указывает Зварич.