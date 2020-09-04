Целью снижения индекса Мосбиржи является отметка 2800 пунктов - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы пока теряют около 0,4%, так что поддержки со стороны внешнего фона у российского рынка акций в пятницу утром не будет, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основными проблемами нашего рынка, по мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. "В пятницу не видим никаких причин для изменения нисходящего тренда. Целью снижения индекса Мосбиржи является отметка 2800 пунктов, и все говорит о том, что она будет достигнута при любом раскладе", - указывает он.