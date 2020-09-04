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04 сентября 2020 года 09:02
Целью снижения индекса Мосбиржи является отметка 2800 пунктов - "Алор Брокер"
Американские фьючерсы пока теряют около 0,4%, так что поддержки со стороны внешнего фона у российского рынка акций в пятницу утром не будет, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основными проблемами нашего рынка, по мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. "В пятницу не видим никаких причин для изменения нисходящего тренда. Целью снижения индекса Мосбиржи является отметка 2800 пунктов, и все говорит о том, что она будет достигнута при любом раскладе", - указывает он.
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04 сентября 2020 года 12:22
На восстановление рубля в пятницу позитивно повлияла стабилизация внешнего фона и геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики полагают, что в пятницу рубль может подорожать до 74,5 за... читать дальше
.04 сентября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:12
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Отчетность NVIDIA за II... читать дальше
.03 сентября 2020 года 10:49
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром четверга теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет... читать дальше
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