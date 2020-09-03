Интереса со стороны глобальных инвесторов к российским акциям пока нет - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что резкий рост риска при инвестировании в российские активы на фоне отравления Алексея Навального оказал давление на приток капитала в акции РФ со стороны ETF, ориентированных на Россию.

"Примечательно, что, судя по потокам в эти ETF, протесты в Белоруссии прошли по большей части незамеченными, поскольку притоки в середине августа были близки к постпандемическому максимуму. Тем не менее, после отравления Навального притоки иссякли", - подчеркивают эксперты.

Между тем, несмотря на растущие риски, розничные инвесторы вернулись к покупкам российских акций. По итогам отчетного периода средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных акциях на "Московской бирже" вырос на 1,1%, а новые короткие позиции сократились на 5%. "Таким образом, частные инвесторы возобновили покупки, в то время как российский рынок оторвался от позитивной динамики глобальных бирж. Летом инвесторы были настроены спекулятивно, покупая активы, когда индекс РТС опускался ниже 1250 пунктов, и продавая в районе 1300 пунктов", - говорится в обзоре.

Институциональные инвесторы с 27 августа по 2 сентября были чистыми покупателями с трехкратным перевесом над продавцами благодаря включению акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia. Без учета "Яндекса" институциональные потоки оказались бы умеренно негативными, отмечают аналитики.

"На повестку дня вернулись российские страновые риски, что ограничивает возможности для роста рынка акций, при этом мы по-прежнему видим его высокий потенциал - порядка 35% - до нашего целевого уровня по индексу РТС на середину 2021 года, что соответствует долгосрочной рекомендации "покупать", - говорится в обзоре.