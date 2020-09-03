Возможно продолжение негативной динамики на рынке акций в пятницу - Промсвязьбанк

Благодаря снижению последних сессий индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним, говорится в комментарии гланого аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, с технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой "быки" могут попробовать развернуть рынок.

"Российский фондовый рынок в четверг продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон, - комментирует Зварич. - Давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США. Так, в Европе к вечеру основные индексы, за исключением французского CAC40 (+0,3%), теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,1% и 2% соответственно".

Аутсайдерами торгов выступили бумаги Полюса и Яндекса, упавшие на 3,4% и 2,9% соответственно. Лучше рынка торговались Лента и Алроса, прибавившие более 1%. Эксперт банка отметил, что благодаря снижению последних сессии индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним. "С технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой "быки" могут попробовать развернуть рынок", - заключает Зварич.