Рынки рискового капитала демонстрируют затухание импульса роста - "БКС Брокер"

Рынки рискового капитала демонстрируют затухание многомесячного импульса роста. Долгосрочные восходящие формации сохраняют свою актуальность как на рынках акций, так и в секторе энергетики, однако существует вероятность коррекционного движения на глобальных фондовых площадках, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его словам, после очередного обновления американскими рынками исторических максимумов их перегретость выглядит очевидной. Нефтяные котировки также находятся под давлением на фоне опасений слабого спроса в США.

Негативный внешний фон усиливает коррекционные настроения и на российском финансовом рынке, подверженном в последние недели еще и геополитическим рискам. Накануне политическое руководство Германии сообщило об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального еще на территории России. Инвесторы поспешили ретироваться из российского рубля, долговых активов и акций.

Участники рынка небезосновательно опасаются активизации санкционного механизма со стороны западных партнеров, способного на время снизить инвестиционную привлекательность отечественных финансовых инструментов. Продолжая негативную тенденцию, индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2940 пунктов. Неспособность остановиться на этом важном уровне спроса приведет к углублению нисходящего движения вплоть до 2900 пунктов, считает эксперт.

Девальвационные ожидания по рублю повышены. Можно ожидать ослабления нацвалюты в район отметки 76 руб./$1, многократно выступавшей ранее препятствием для дальнейшего падения рубля. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%, до 179,7 рубля) тестируют поддержку 180 руб., прохождение которой усилит технические сигналы к дальнейшему снижению акций. Инвесторы оценивают риски общему проекту "Северный поток 2", учитывая жесткие заявления немецкой стороны по ситуации с отравлением Навального.

В положительной плоскости курсируют представители потребсектора и электроэнергетики, ориентированные на внутреннего пользователя ("Лента" (MOEX: LNTA), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Магнит" (MOEX: MGNT), "МТС" (MOEX: MTSS)), заключил Зельцер.