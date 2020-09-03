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03 сентября 2020 года 18:26
Рынки рискового капитала демонстрируют затухание импульса роста - "БКС Брокер"
Рынки рискового капитала демонстрируют затухание многомесячного импульса роста. Долгосрочные восходящие формации сохраняют свою актуальность как на рынках акций, так и в секторе энергетики, однако существует вероятность коррекционного движения на глобальных фондовых площадках, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его словам, после очередного обновления американскими рынками исторических максимумов их перегретость выглядит очевидной. Нефтяные котировки также находятся под давлением на фоне опасений слабого спроса в США. Негативный внешний фон усиливает коррекционные настроения и на российском финансовом рынке, подверженном в последние недели еще и геополитическим рискам. Накануне политическое руководство Германии сообщило об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального еще на территории России. Инвесторы поспешили ретироваться из российского рубля, долговых активов и акций. Участники рынка небезосновательно опасаются активизации санкционного механизма со стороны западных партнеров, способного на время снизить инвестиционную привлекательность отечественных финансовых инструментов. Продолжая негативную тенденцию, индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2940 пунктов. Неспособность остановиться на этом важном уровне спроса приведет к углублению нисходящего движения вплоть до 2900 пунктов, считает эксперт. Девальвационные ожидания по рублю повышены. Можно ожидать ослабления нацвалюты в район отметки 76 руб./$1, многократно выступавшей ранее препятствием для дальнейшего падения рубля. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%, до 179,7 рубля) тестируют поддержку 180 руб., прохождение которой усилит технические сигналы к дальнейшему снижению акций. Инвесторы оценивают риски общему проекту "Северный поток 2", учитывая жесткие заявления немецкой стороны по ситуации с отравлением Навального. В положительной плоскости курсируют представители потребсектора и электроэнергетики, ориентированные на внутреннего пользователя ("Лента" (MOEX: LNTA), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Магнит" (MOEX: MGNT), "МТС" (MOEX: MTSS)), заключил Зельцер.
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03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:12
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Отчетность NVIDIA за II... читать дальше
.03 сентября 2020 года 10:49
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром четверга теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет... читать дальше
.03 сентября 2020 года 09:43
Американский фондовый рынок завершил торги в среду на рекордных уровнях. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
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