Существенная составляющая в текущем курсе рубля - это политические риски - "Открытие Брокер"

Существенная составляющая в текущем курсе рубля - это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине торгов стоимость барреля Brent составляла около 3270 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,30%, на неделю до 4,43%, а на месяц снизились до 4,52%. На рубль продолжала оказывать давление нефть, которая ещё в начале недели стремилась к уровню $46 за баррель Brent. Однако рост опасений слабой дисциплины в OPEC+ и невнятного восстановления спроса раскачали стабильную торговлю нефти, отправив её на снижение, указывает эксперт.

"Стоит также отметить, что пара доллар/рубль пока не смогла пробить отметку 76, где проходит сильная линия сопротивления. В среду аукционы Минфина прошли при рекордном размещении бумаг более чем на 215 млрд рублей, что говорит о потенциальном спросе на рублёвые долговые инструменты, которые отличаются реальной доходностью в отличие от инструментов в долларах и евро. Естественно, что существенная составляющая в текущем курсе - это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше. Однако прогнозировать что-либо в текущей ситуации пока сложно", - пишет Кочетков.