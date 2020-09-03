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03 сентября 2020 года 16:05
Существенная составляющая в текущем курсе рубля - это политические риски - "Открытие Брокер"
Существенная составляющая в текущем курсе рубля - это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине торгов стоимость барреля Brent составляла около 3270 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,30%, на неделю до 4,43%, а на месяц снизились до 4,52%. На рубль продолжала оказывать давление нефть, которая ещё в начале недели стремилась к уровню $46 за баррель Brent. Однако рост опасений слабой дисциплины в OPEC+ и невнятного восстановления спроса раскачали стабильную торговлю нефти, отправив её на снижение, указывает эксперт. "Стоит также отметить, что пара доллар/рубль пока не смогла пробить отметку 76, где проходит сильная линия сопротивления. В среду аукционы Минфина прошли при рекордном размещении бумаг более чем на 215 млрд рублей, что говорит о потенциальном спросе на рублёвые долговые инструменты, которые отличаются реальной доходностью в отличие от инструментов в долларах и евро. Естественно, что существенная составляющая в текущем курсе - это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше. Однако прогнозировать что-либо в текущей ситуации пока сложно", - пишет Кочетков.
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03 сентября 2020 года 16:58
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.03 сентября 2020 года 12:33
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.03 сентября 2020 года 11:35
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.03 сентября 2020 года 11:12
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Отчетность NVIDIA за II... читать дальше
.03 сентября 2020 года 10:49
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.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
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