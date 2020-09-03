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03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования - "Фридом Финанс"
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных проектов замораживается или откладывается. Нынешние комментарии индийских политиков дают понять, что застарелый конфликт реанимирован, и он может тянуться гораздо дольше, чем несколько месяцев", - отмечает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. В связи с этим эксперт не рекомендует рассматривать покупку акций китайских IT-компаний на короткий срок (менее года). Оптимальной стратегией, по его мнению, будет долгосрочное индексное инвестирование через биржевые фонды, торгуемые на крупнейших глобальных площадках.
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03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
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.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
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.03 сентября 2020 года 11:12
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Отчетность NVIDIA за II... читать дальше
.03 сентября 2020 года 10:49
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром четверга теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет... читать дальше
.03 сентября 2020 года 09:43
Американский фондовый рынок завершил торги в среду на рекордных уровнях. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
.02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне... читать дальше
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