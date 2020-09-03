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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать"
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03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать"
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM и 2020П), что заметно превышает медианный уровень данных мультипликаторов за период с 2019 года по н. в. (11,2х и 10,8х соответственно). Мы считаем, что премия обоснована гораздо более низкими процентными ставками, которые уменьшили требуемую доходность по акциям MOEX, а также позитивными ожиданиями по прибыли и росту ROE 2020П до 18,2%, в сравнении с 15,7% в 2019 году. Кроме того, мы видим постоянный приток розничных инвесторов на фондовый рынок, увеличение их вклада в торговые обороты, и этот тренд можно считать перманентным, а не цикличным". - указывает Малых. Прибыль акционеров повысилась в 1П 2020 на 41%, достигнув 12,7 млрд руб. на фоне сильной динамики комиссий (+25%) и меньших резервов, говорится в комментарии. По мнению малых, прибыль в 2020 году может показать рост на 22% г/г, до 24,6 млрд руб. Умеренные планы по CAPEX 2020П позволяют сделать допущение о сохранении высоких норм дивидендных выплат, ~90% прибыли, и дивиденд, таким образом, может составить рекордные 9,65 руб. с текущей DY 6,6%. По дивидендному критерию "ФИНАМ" считает MOEX одной из лучших дивидендных историй в финансовом секторе.
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03 сентября 2020 года 16:58
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.03 сентября 2020 года 12:33
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.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:12
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.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
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