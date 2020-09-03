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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
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03 сентября 2020 года 13:43

Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB

Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Лента в среду объявила о назначении генеральным директором Владимира Сорокина, ранее занимавшего должность заместителя гендиректора Магнита. Он приступает к исполнению обязанностей с 3 сентября. Герман Тинга, бывший гендиректор Ленты, продолжит работать в компании в качестве консультанта. Владимир Сорокин имеет большой опыт работы в отрасли, так что эта новость позитивна для Ленты. В то же время мы считаем, что основные сложности, с которыми сталкивается компания, связаны не с операционной деятельностью, а со стратегией. На наш взгляд, переход Владимира Сорокина в Ленту может быть воспринят как неблагоприятное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры", - отмечают аналитики Sberbank CIB Михаил Красноперов и Андрей Крылов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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