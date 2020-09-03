Внешние и внутренние факторы пока играют против рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Рублевый сегмент умеренно подрастает после существенного снижения накануне, внутренние факторы при этом играют против рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Причиной выхода инвесторов из российских активов стал новостной фон вокруг отравления А. Навального и рост опасений введения новых санкций. Также против рубля играет и рост доллара к большинству валют. Внутренние факторы при этом играют против рубля, сегодня Минфин опубликует плановый объем продажи валюты в сентябре, который, вероятно, продолжит снижаться, что негативно скажется на курсе", - отмечают эксперты банка.