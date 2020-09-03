"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг МТС "выше рынка"

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рейтинг МТС "выше рынка" и рекомендуют выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. С локальных максимумов акции МТС скорректировались почти на 5%, эксперты считают, что это возможность нарастить долю в акциях компании в долгосрочных портфелях.

"Также хотим напомнить, что МТС в конце августа отчиталась о финансовых результатах за II кв. 2020 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 117,7 млрд руб. за счёт роста доходов от основной деланности, в частности телекоммуникационным сегментом. Дополнительный вклад внесли финтех-продукты и медиа сервисы, развитие новых бизнес направлений начинают приносить плоды, а на фоне карантинных мер из-за распространения коронавируса, эта тенденция только набирает обороты", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Несмотря на рост основных показателей, чистая прибыль снизилась на 7,5% год к году – до 11,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов и сокращения продаж от международного роуминга.

"Мы считаем, что со снятием ограничительных мер между странами, выручка от роуминга восстановится, а медиа и цифровые направления группы МТС продолжат уверенно показывать положительную динамику. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг выше рынка и рекомендуем выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб. Учитывая снижение процентных ставок и фиксированный дивиденд в размере 28 руб. на акцию, мы ждём положительной переоценки ценных бумаг на горизонте от 6 месяцев", - заключают эксперты "КИТ Финанс Брокер".