Снижение цен на нефть пока можно считать коррекционным - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром четверга теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США при этом принес лишь позитивные сигналы и показал существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи на прошлой неделе. Пока котировки остаются выше поддержек $43,60 и $41 соответственно, снижение можно считать коррекционным, считает специалист инвестиционной компании.