"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Отчетность NVIDIA за II финквартал была сильной. Компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового подразделения и подразделения решений для центров обработки данных. Преимуществами NVIDIA являются сильный баланс и способность генерировать неплохие денежные потоки, благодаря чему компания может направлять значительные средства на выплаты акционерам и сделки M&A". - отмечает Додонов.

По мнению эксперта, постоянное повышение реалистичности компьютерных игр и, как следствие, требований к производительности графических систем будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и дальнейшее распространение дисплеев с разрешением 4К.

"Мы также рассчитываем на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, где использование GPU становится все более популярным. Кроме того, неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли. Акции NVIDIA неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы рекомендуем акции NVIDIA к покупке", - указывает Додонов.

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров (GPU). Платформы на базе графических чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.