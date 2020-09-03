JPMorgan возобновил анализ TCS Group с рейтингом "покупать" для его GDR

JPMorgan возобновил анализ TCS Group (MOEX: TCSG), сообщает Bloomberg.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group, рассчитанная аналитиками JPMorgan, составляет $30 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $26,86 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,65 за штуку.