Рост деловой активности в сфере услуг РФ в августе был значительным, несмотря на незначительное замедление темпов - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в августе 2020 года незначительно снизился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле, при этом показатель роста деловой активности оказался вторым максимальным с января 2017 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе вырос до 57,3 пункта с 56,8 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как показал августовский опрос, рост объемов новых заказов в сфере услуг РФ был вызван увеличением внутреннего спроса, поскольку новые экспортные продажи падали шестой месяц подряд, хотя и минимальными темпами.

Рост деловой активности в сфере услуг РФ привел к небольшому увеличению количества рабочих мест в августе. В результате компании получили возможность в августе завершить невыполненные заказы, пусть и минимальными с ноября 2019 года темпами.

Между тем средние издержки в сфере услуг РФ в августе резко возросли, что в основном было связано с более высокими расходами на топливо и бизнес. Темпы инфляции затрат увеличились до пятимесячного максимума, но были немного ниже, чем в среднем по серии. В то же время переложить более высокие затраты на клиентов компании сферы услуг РФ смогли лишь частично. Последние данные свидетельствуют о втором подряд ежемесячном росте отпускных цен, при этом его темпы ускорились до максимальных с марта, но в целом остались скромными.

Деловые ожидания в сфере услуг РФ улучшились в середине третьего квартала, при этом степень уверенности достигла максимума за последние десять месяцев. По данным опроса, оптимизм в отношении роста объема предоставляемых услуг в ближайшие 12 месяцев связан с надеждами на увеличение клиентского спроса и восстановление экономических показателей.