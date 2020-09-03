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03 сентября 2020 года 10:21
Рублевые облигации в четверг продолжат снижаться в цене - Промсвязьбанк
Усиление санкционных рисков и снижение нефтяных цен оказывают давление на рынок рублевых облигаций, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Цены рублевых облигаций в среду снизились из-за роста санкционных рисков после заявления немецких властей об отравлении А. Навального, констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,17% годовых (+11 б.п.). Минфин РФ успел провести аукционы по размещению нового госдолга в рекордном объеме до ухудшения ситуации на рынке. Ведомство продало 6-летний флоатер ОФЗ 29014 с привязкой по доходности к RUONIA на 188 млрд руб. при спросе 315 млрд. На втором аукционе были проданы 10-летние ОФЗ 26228 с фиксированным купоном на 27,8 млрд руб. при спросе 34,9 млрд руб. Премия по доходности к закрытию вторника составила 3 б.п., что соответствует тактике Минфина по размещению госдолга. "В четверг ожидаем, что рублевые облигации продолжат снижаться в цене. Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться к верхней границе диапазона 6,10-6,20% годовых. Давление на рынок оказывают санкционные риски, снижение цен на нефть, ослабление рубля", - пишет Монастыршин.
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03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:12
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, рассчитывая на дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Отчетность NVIDIA за II... читать дальше
.03 сентября 2020 года 10:49
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром четверга теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет... читать дальше
.03 сентября 2020 года 09:43
Американский фондовый рынок завершил торги в среду на рекордных уровнях. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
.02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне... читать дальше
.02 сентября 2020 года 13:48
Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB
Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американский институт нефти (API) в... читать дальше
.02 сентября 2020 года 12:52
Цены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель, говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что по итогам недели в США будет зафиксировано ощутимое (на 4 млн... читать дальше
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