Индекс Мосбиржи в четверг откроется в диапазоне 2945-2970 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг после открытия с умеренным отклонением может перейти в состояние волатильной консолидации недалеко от отметки 2950 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2945-2970 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940, 2930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи может перейти в состояние волатильной консолидации недалеко от отметки 2950 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Привычным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). В течение всего дня заметные движения на фондовом и валютном рынках способны вызвать новые заявления по поводу возможного ужесточения внешнего санкционного режима против РФ со стороны западных стран.