Рост деловой активности в сфере услуг РФ в августе был значительным, несмотря на незначительное за замедление темпов - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в августе 2020 года незначительно снизился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле, при этом показатель роста деловой активности оказался вторым максимальным с января 2017 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе вырос до 57,3 пункта с 56,8 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.