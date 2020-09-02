Нацбанк Украины в четверг обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ожидают ее сохранения на уровне 6% годовых

Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг рассмотрит вопрос об учетной ставке, большинство аналитиков ожидают ее сохранения на текущем уровне - 6% годовых.

"Инфляция поддерживается существенно ниже целевого диапазона (2,4% против 4-6%). Однако в перспективе шести-девяти месяцев есть основания ожидать существенного ускорения инфляции, что может быстро ввести реальную учетную ставку в область отрицательных значений", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник аналитического отдела Альфа-банка (Киев) Алексей Блинов, который считает наиболее вероятным сохранение ставки на уровне 6%.

Эксперт добавил, что также существует высокая неопределенность относительно бюджетных планов на 2021 год, поскольку проект госбюджета на следующий год еще не готов.

"Учетная ставка и так находится на стимулирующем уровне и не является значимым фактором сдерживания кредитования. В этих условиях целесообразно занять выжидательную позицию", - отметил Блинов.

Сохранение Нацбанком учетной ставки на уровне 6% считает наиболее вероятным и директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

"Показатели розничной торговли свидетельствуют о быстром восстановлении потребительского спроса, что положительно влияет на экономику. В таких условиях дальнейшее смягчение монетарной политики не является крайне необходимым", - отметил он.

Лепак добавил, что текущий уровень учетной ставки является рекордно низким для Украины и уже оказывает существенное стимулирующее воздействие на экономическую динамику из-за снижения стоимости ресурсов на кредитном рынке.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова также считает, что НБУ с большой вероятностью может сохранить учетную ставку "на самом низком уровне за всю историю Украины".

"Он обеспечивает благоприятные монетарные условия для восстановления экономики", - пояснила она.

Аналогичного мнения придерживается CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков. "При сохранении политико-экономического статуса-кво изменений ожидать не приходится", - отметил он.

По словам Ермакова, основными рисками на данный момент являются озвученные парламентариями инициативы относительно кадровых изменений в экономических институтах, способность выполнять условия ЕС по кредитам и продолжение программы с МВФ.

Как отметил главный экономист Креди Агриколь банка Александр Печерицын, во время прошлого пересмотра учетной ставки представители НБУ дали участникам рынка четкий сигнал относительно высокой вероятности сохранения показателя на текущем уровне до конца года.

"Даже ожидаемое нами ускорение инфляции в ближайшие месяцы не должно повлиять на учетную ставку, поскольку инфляция сохранится в пределах диапазона, который был определен НБУ", - полагает он.

"Не думаю, что на текущий момент есть реальные причины к дальнейшему снижению учетной ставки. Особенно в преддверии традиционных осенних "качелей" рынка", - придерживается похожего мнения директор корпоративного бизнеса Райффайзен банка Аваль Руслан Спивак.

"На данный момент сохраняется определенный баланс факторов, вследствие чего очень вероятным является решение о сохранении учетной ставки на неизменном уровне", - отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация практически не изменилась в сравнении предшествовавшей заседанию Комитета монетарной политики НБУ 22 июля, на котором было принято решение о сохранении учетной ставки на уровне 6%.

В то же время Колодий напомнил, что состав правления НБУ обновился, поэтому существует высокая вероятность того, что изменится коллегиальный взгляд на силу монетарного стимулирования для обеспечения экономического восстановления. Поэтому возможно снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.) или даже на 1 п.п., сказал эксперт.

"Учитывая все аргументы, считаем, что вероятность того, что учетная ставка останется неизменной или уменьшится, приблизительно одинаковой, но ожидаем, что она уменьшится на 0,5 п.п. и составит 5,5%", - резюмировал Колодий.

По мнению Лепака из Кредобанка, потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки до конца года практически отсутствует, поскольку инфляция уже прошла годовой минимум в мае и будет постепенно расти даже при отсутствии заметных девальвационных явлений.

"Поэтому наш актуальный прогноз предполагает сохранение учетной ставки на уровне 6% до конца 2020 года", - уточнил он.

Колодий из Райффайзен банка Аваль также считает, что учетная ставка, которая будет установлена на ближайшем заседании, сохранится до конца года.

"Необходимость стимулирования деловой активности будет уравновешиваться увеличением инфляционных ожиданий. Номинальная нейтральная процентная ставка до конца года будет оставаться достаточно стабильной, а постепенное экономическое восстановление будет сопровождаться незначительным ускорением инфляции", - отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению заместителя председателя правления банка "Кредит Днепр" Оксаны Шведы, НБУ может снизить учетную ставку в текущем году еще на 0,5 п.п - до 5,5% с учетом текущего уровня инфляции 2,4%.

В свою очередь начальник аналитического отдела Альфа-банка считает, что существует высокая вероятность перехода к умеренному повышению учетной ставки ближайшей зимой.

Нацбанк начал цикл снижения учетной ставки в апреле 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. С начала текущего года регулятор понижал ставку уже 4 раза. 23 июля ставка была сохранена на уровне 6% годовых. Новый глава украинского центробанка Кирилл Шевченко, назначенный на этот пост в середине июля, является сторонником политики дальнейшего снижения учетной ставки.