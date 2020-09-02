Акции "Интер РАО" отступают от минимумов июля на фоне ожиданий презентации стратегии компании до 2025 года - "Велес Капитал"

Акции "Интер РАО" на этой неделе отступают от минимумов с июля, что, с фундаментальной точки зрения, можно объяснить ожиданиями презентации стратегии компании до 2025 года, которая должна пройти в ближайшие 2 недели, сообщается в комментарии "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, бумаги "Интер РАО" проверяют на прочность важное сопротивление 5,555 руб., у которого расположена в том числе средняя полоса Боллинджера дневного графика. Способность устоять выше указанной отметки подтвердит нацеленность бумаг на движение как минимум к 5,80 руб. (верхняя полоса Боллинджера), а завершение дня ниже, напротив, заставит задуматься об актуальности позитивного сигнала", - отмечает аналитик Елена Кожухова.