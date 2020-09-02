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02 сентября 2020 года 16:23
Небольшой откат можно использовать для открытия длинных позиций в рубле - "Открытие Брокер"
Небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Динамика рубля в среду была негативной, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3395 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,29% на день, 4,40% на неделю и 4,53% на месяц. Минфин на 2 сентября запланировал размещение ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года и ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением в марте 2026 года. Оба выпуска предполагалось разместить в объёме остатка, доступного для размещения в данных выпусках. На аукционе ОФЗ-ПК 29014 выпуска были размещены бумаги на 187,605 млрд рублей по номиналу при спросе 314,8 млрд рублей по номиналу. "Результат достаточно выдающийся, но в последнее время инвесторы более охотно покупают облигации федерального займа с переменным купоном, чем с постоянным. Кстати, это рекорд объёма размещения как в рамках одного аукциона, так и всего аукционного дня. Предыдущий был установлен 20 мая", - отмечает Кочетков. "Давление на рубль, как и на другие валюты развивающихся стран, оказывает коррекционное укрепление доллара. Кроме того, из Госдепартамента США вновь звучат предупреждения о возможных рестрикциях для РФ в связи с возможным вмешательством в политические процессы в Белоруссии. Естественно, подобная информация вызвала немедленное возмущение в МИД России. Пока вероятность каких-либо сюрпризов в этой сфере достаточно мала, но для рынка это повод для краткосрочных движений. Однако в техническом плане тренд на укрепление доллара к рублю сломан после закрытия дня ниже 74 за доллар. Поэтому небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле", - указывает специалист компании.
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02 сентября 2020 года 18:41
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.01 сентября 2020 года 11:57
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