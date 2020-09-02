BofA повысил оценку акций Детского мира на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"

Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 145 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, аналитики BofA позитивно оценивают новую среднесрочную стратегию "Детского мира", которая предполагает устойчивый двузначный рост продаж и рентабельности по EBITDA, а также достойные дивиденды.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 140,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 115,7 рубля за штуку.