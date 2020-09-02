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02 сентября 2020 года 15:47
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA - Райффайзенбанк
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA, что соответствует цене 97,25% от номинала по бумагам 29014, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Денис Порывай отмечает. что за прошедшую неделю состояние локального рынка ОФЗ заметно улучшилось: кривая доходностей сместилась вниз на 6-13 б.п., при этом доходность предлагаемых в среду10-летних бумаг опустилась на 13 б.п. до YTM 6,07%. "Такую динамику ОФЗ продемонстрировали на фоне укрепления рубля к доллару, что отражает спад опасений относительно введения санкций против РФ (связанных с событиями в Белоруссии и ситуацией с А. Навальным). ОФЗ выглядели лучше долгов в локальных валютах других GEM, которые продемонстрировали разнонаправленную динамику (10летние бумаги Мексики в минусе, Индии и Бразилии в плюсе). На фоне продолжающегося роста доходностей UST (10-летние бонды ушли на отметку YTM 0,7%) пока оснований для оптимизма в GEM нет. Они могли бы появиться в случае одобрения очередного пакета фискальных стимулов в США (предвыборная гонка, скорее всего, этому помешает, а после выборов в случае победы Дж. Байдена эра огромного потока бесплатных денег может завершиться)", - пишет он. Специалист обращает внимание, что тот факт, что Минфин при первой возможности выходит с длинными бумагами, говорит о высокой потребности в новом долге (для финансирования бюджетного дефицита без использования средств ФНБ). При этом снизившиеся доходности могут позволить ведомству предоставить запрашиваемую участниками премию. "По нашему мнению, спрос большинства инвесторов на плавающие бумаги находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA (что соответствует цене 97,25% от номинала по 29014)", - указывает Порывай.
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02 сентября 2020 года 18:41
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