Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB

Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Американский институт нефти (API) в ночь на среду представил данные, согласно которым запасы нефти за прошлую неделю уменьшились на 6,4 млн барр. - до 501,2 млн барр. (против 507,7 млн барр., согласно последней оценке EIA). Снижение запасов произошло на фоне сокращения импорта на 0,8 млн барр./сут., и его не смогло предотвратить уменьшение объемов нефтепереработки на те же 0,8 млн барр./сут. Запасы нефти в Кушинге упали на 0,23 млн барр. "Обращаем внимание на то, что компании ТЭК продолжают перезапуск мощностей после урагана "Лаура". Вчера объем выпадающих мощностей на шельфе Мексиканского залива оставался равен 0,52 млн барр., или 28,4%. Данные API по нефтепродуктам также оказались благоприятными для нефтяного рынка: запасы бензина сократились на 5,8 млн барр., а запасы дистиллятов увеличились на 1,4 млн барр. В среду инвесторы будут корректировать торговые позиции в ожидании выхода отчета EIA по запасам (в 17:30 мск). Консенсус-оценка Bloomberg предполагает уменьшение запасов нефти на 2 млн барр., бензина - на 3 млн барр., дистиллятов - на 1 млн барр.", - отмечает аналитик Михаил Шейбе.

"Помимо еженедельной статистики EIA инвесторы ждут данных ADP по американскому рынку труда за август, которые, как мы полагаем, зафиксируют небольшой прирост занятости по сравнению с июлем. Данные EIA в среду, по нашим оценкам, вероятно, продемонстрируют ощутимое сокращение товарных запасов нефти (приблизительно на 4 млн барр.), а также бензина и дизельного топлива", - пишет специалист Sberbank Investment Research.

Впрочем, считает Шейбе, на оценки EIA (за неделю до 28 августа включительно), бесспорно, должны повлиять перебои, связанные с ураганами, поэтому возможны сюрпризы. "Наш базовый сценарий предполагает, что по итогам недели в очередной раз будет зафиксировано сокращение совокупных запасов нефти и нефтепродуктов в США, и это должно позитивно повлиять на нефтяной рынок. Соответственно, мы с большой вероятностью допускаем, что после публикации еженедельной сводки EIA котировки Brent пробьют техническое сопротивление на уровне $46,1 за баррель и двинутся по направлению к отметке $47,1 за баррель. Следует также отметить, что если в ближайшие недели статистика EIA снова будет оптимистичной на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США (за последнее время и, вероятно, в будущем), это создаст убедительные предпосылки для того, чтобы в сентябре цены на нефть приблизились к отметке $50,0 за баррель", - указывает эксперт Sberbank Investment Research.