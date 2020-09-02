"Фридом Финанс" прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2940-3020 пунктов

Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют закрытие рынка акций в среду в "зелной зоне", диапазон индекса Мосбиржи - 2940-3020 пунктов, говорится в комментарии компании.

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск прибавил 0,5% при повышении индекса S&P 500 и нефтяных цен в среднем на 0,8%. Вероятно, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин, относительно низкие темпы прироста фондового сектора на фоне сравнительной слабости экономического восстановления - это общая проблема для стран, воздерживающихся от активизации мер монетарно-бюджетного стимулирования. Для примера, с марта французский САС40 вырос на 13%, в то время как фондовые индексы США, КНР, Японии, Южной Кореи прибавили 23-35%.

"С учетом эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках в среду вновь преобладают шансы на закрытие в "зеленом секторе". Ожидаем закрытие в диапазоне 2940-3020 пунктов по индексу Мосбиржи", - пишет Осин.