Цены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель - Sberbank CIB

Цены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель, говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что по итогам недели в США будет зафиксировано ощутимое (на 4 млн барр.) сокращение запасов углеводородного сырья, а также бензина и дизельного топлива, которое должно позитивно повлиять на цены. По оценкам специалистов, в среду котировки Brent могут пробить сопротивление на уровне $46,1 за баррель и двинуться к отметке $47,1 за баррель. Аналитики не исключают, что в сентябре цены могут приблизиться к отметке $50,0 за баррель.

Также в материалах указывается, что во вторник доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизилась на 2–5 б. п. – инвесторов обнадежили геополитическая стабилизация и укрепление рубля. В среду, по мнению экспертов Sberbank Investment Research, доходность рублевых обязательств может снова снизиться.