Российский рынок акций будет консолидироваться у текущих уровней - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что российский рынок акций будет консолидироваться вокруг текущих уровней, так как укрепление курса доллара ослабляет привлекательность валют EM. Кроме того, инвесторы в российские активы не забывают и о геополитическом риске. "Мы ожидаем, что в среду будут пользоваться спросом акции металлургических компаний на фоне слабого курса рубля и сильных показателей PMI обрабатывающей промышленности США, Китая и еврозоны. Акции российских компаний продолжают играть роль защитной инвестиции при текущей конъюнктуре рынка", - пишут специалисты банка.