ITI Capital не рекомендует участвовать в скупке акций IT-компаний на рынке США

Инвесторы игнорируют фундаментальные показатели, скупая IT-акции, которые не имеют никакого отношения к фундаментальным макроэкономическим факторам, говорится в комментарии ITI Capital.

Бегство в IT-сектор продолжается, лидируют традиционные акции, констатируют аналитики ITI Capital: Apple; Netflix (+5%); Zoom Video Communications (+40%), бумаги которой с начала пандемии подорожали в пять раз, капитализация компании в два раза превышает капитализацию "Газпрома". Инвесторы покупают акции, не думая о качестве и не ища рациональных причин, отмечают эксперты.

"Возможная причина роста данного сегмента IT-компаний связана с покупками розничных клиентов, после того как рынок разогрели институциональные хедж-фонды. В результате образуется "мышеловка", розничные клиенты покупают пузырь. Мы не рекомендуем это делать, надо обратить внимание на реальный сектор, который остается в тени даже на фоне продолжения роста ведущих экономик, в частности, США, Китая и Европы".