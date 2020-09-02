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Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital не рекомендует участвовать в скупке акций IT-компаний на рынке США
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02 сентября 2020 года 12:11
ITI Capital не рекомендует участвовать в скупке акций IT-компаний на рынке США
Инвесторы игнорируют фундаментальные показатели, скупая IT-акции, которые не имеют никакого отношения к фундаментальным макроэкономическим факторам, говорится в комментарии ITI Capital. Бегство в IT-сектор продолжается, лидируют традиционные акции, констатируют аналитики ITI Capital: Apple; Netflix (+5%); Zoom Video Communications (+40%), бумаги которой с начала пандемии подорожали в пять раз, капитализация компании в два раза превышает капитализацию "Газпрома". Инвесторы покупают акции, не думая о качестве и не ища рациональных причин, отмечают эксперты. "Возможная причина роста данного сегмента IT-компаний связана с покупками розничных клиентов, после того как рынок разогрели институциональные хедж-фонды. В результате образуется "мышеловка", розничные клиенты покупают пузырь. Мы не рекомендуем это делать, надо обратить внимание на реальный сектор, который остается в тени даже на фоне продолжения роста ведущих экономик, в частности, США, Китая и Европы".
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02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
.02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне... читать дальше
.02 сентября 2020 года 13:48
Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB
Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американский институт нефти (API) в... читать дальше
.02 сентября 2020 года 12:52
Цены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель, говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что по итогам недели в США будет зафиксировано ощутимое (на 4 млн... читать дальше
.02 сентября 2020 года 11:24
Продажи алмазного сырья будут значительно ниже уровней 2019г как минимум до конца III квартала 2020г
Продажи алмазного сырья добывающими компаниями будут значительно ниже уровней 2019 года как минимум до конца III квартала 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Торговля как алмазами, так и бриллиантами в августе активизировалась, однако выглядело это по-разному, констатируют аналитики... читать дальше
.02 сентября 2020 года 10:15
Аналитики Промсвязьбанка считают, что для рынка нефти внешний фон пока складывается положительно. Но, по их мнению, не стоит забывать про грядущую публикацию индексов PMI в секторе услуг: финальная оценка за август может оказаться хуже первоначальной из-за повторных ограничений в Европе ввиду... читать дальше
.02 сентября 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится... читать дальше
.01 сентября 2020 года 11:57
Рубль может подорожать до 73,0 за доллар на фоне внешнего оптимизма, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль во вторник утром подорожал до 73,6 за доллар – вместе с другими валютами развивающихся рынков. В мире преобладает позитивный... читать дальше
.01 сентября 2020 года 10:57
Цена нефти марки Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть в понедельник в течение дня корректировалась, несмотря на неплохие статданные по сектору услуг в Китае и растущие инфляционные ожидания. На первый план вновь вышли опасения по... читать дальше
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