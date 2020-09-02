Потенциал укрепления российской валюты еще не исчерпан - РФПИ

Снижение доллара имеет фундаментальные причины, поэтому остановить его ослабление к валютам развитых и развивающихся стран, вероятно, будет непросто. Для рубля это создает условия для дальнейшего восстановления к доллару, хотя рост к евро может проходить чуть более медленными темпами, говорится в комментарии РФПИ.

"Анонс Минфином объема операций на рынке в рамках бюджетного правила не должен сильно изменить общий расклад на рынке: по нашим оценкам, расчетный объем покупок валюты может составить около 40-50 млрд руб., однако на финальную цифру может заметно повлиять оценка недобора фактических доходов Минфином по сравнению с исходными прогнозами, - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - В целом эти операции пока для рынка будут, с нашей точки зрения, малозаметными. Начало среды может ознаменоваться некоторым ослаблением курса, хотя потенциал для дальнейшего укрепления российской валюты, считаем, еще не исчерпан".