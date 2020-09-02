Рубль, вероятно, будет предпринимать попытки роста - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль во вторник закрепилась ниже поддержки 73,80 руб./$1 (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность развития снижения в район 72,50 руб./$1 в среду, говорится в комментарии "Велес Капитал". Пара евро/рубль удерживается выше отметки 87,50 руб./EUR1, способность "отвоевать" которую подтолкнула бы ее к 86 руб./EUR1. Евро в среду корректируется вниз против доллара после достижения очередного многолетнего максимума накануне, что окажет дополнительную поддержку рублю в паре с европейской валютой, отмечает аналитик компании Елена Кожухова.