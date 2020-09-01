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01 сентября 2020 года 18:52
Рубль в первый день осени сломал летний тренд укрепления доллара - "Открытие Брокер"
Технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74,00 указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Далее, по мнению эксперта, может последовать консолидация с попытками восстановления российской валюты. Область 74,50-75,00 выглядит привлекательно для среднесрочных покупок рубля. "Рубль дорожает к доллару четвертый день подряд после тестирования 76,00 в среду на прошлой неделе. Во вторник днем USD/RUB пытается закрепиться ниже 73,50. При этом курс EUR/RUB уже третий день не может решить, казалось бы, тривиальную задачу уйти ниже 88,00. Тем не менее, пока натиск не стихает. На старте первого месяца осени потоки разворачиваются в противоположную доллару США сторону. Европейские фондовые площадки сегодня показывают позитивную динамику вместе с ценами на нефть, а также промышленные и драгоценные металлы", - комментирует Шульгин. PMI обрабатывающих отраслей России вырос в августе до 51,1 п., свидетельствовала представленная утром статистика IHS Markit. Показатель оказался лучше прогнозных оценок (48,7 п.) и июльского значения (48,4 п.). Производственный PMI РФ снова выше 50 п., что, по мнению аналитика компании, говорит о расширении деловой активности. Обычно ЦБ подчеркивает, что предпринимаемые им изменения денежно-кредитной политики просачиваются в реальную экономику с временным лагом от 6 месяцев. В феврале регулятор понизил ставку на 25 б.п., затем в апреле на 50 б.п. и в июне на 100 б.п. Рост PMI выше уровня 50 б.п., пусть обусловленный не только снижением уровня ставок, может выступить дополнительным фактором в пользу того, чтобы сохранить ключевую ставку в сентябре без изменений. В то же время индекс PMI не является единственным индикатором, характеризующим деловую активность, и при принятии решения Банк России будет учитывать статистику по более широкому перечню показателей, уверен эксперт "Открытие Брокер".
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