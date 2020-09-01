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01 сентября 2020 года 18:30
Рубль в сентябре может вернуться в диапазон 72,70-74 за доллар - "ФИНАМ"
Рубль в сентябре может вернуться в диапазон 72,70-74 по отношению к доллару и 86,30-88,50 - по отношению к евро при условии дальнейшей нормализации ситуации в Белоруссии и позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей, говорится в аналитическом материале "ФИНАМа". "Валюты развивающихся рынков, к плеяде которых относится российский рубль, в течение августа продемонстрировали разнонаправленную динамику, - напоминает аналитик инвесткомпании Сергей Дроздов. - В то время как азиатские валюты прибавляли в весе, их турецкие и бразильские коллеги просели в пределах 5% по отношению к американскому доллару. Рубль же, несмотря на спекулятивное давление на фоне ситуации в Белоруссии и истории с оппозиционером Алексеем Навальным, по итогам августа упрочил свои позиции на скромные 0.2%, завершив месяц вблизи отметки 74 рубля за доллар, а в первый день осеннего месяца российская валюта протестировала отметку 73,50 по отношению к доллару и 87,60 - по отношению к евро". Ввиду относительной стабилизации ситуации в Белоруссии в настоящее время рубль вернулся в орбиту привычных для него факторов, одним из которых является конъюнктура на мировых финансовых рынках. Так, на прошедшей неделе американский индекс широкого рынка S&P 500 раз за разом обновлял исторический максимум, установленный в "докоронакризисном" феврале, и только старейший индекс Dow Jones все еще остается немного ниже своего февральского пика. Мажорные настроения обусловлены продолжающейся поддержкой со стороны ФРС, баланс которой за последние две недели расширился еще на $54 млрд, и новой адаптивной политикой американского центробанка, озвученной Джеромом Пауэллом на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле. Глава ФРС сделал акцент на необходимости восстановления рынка труда и дал понять, что регулятор проложит вести мягкую монетарную политику длительное время, даже если инфляция на какое-то время будет превышать целевой уровень в 2%. В целом, озвученные изменения стратегии Федрезерва, по мнению эксперта "ФИНАМа", в долгосрочной перспективе позитивны для как рисковых активов, так и для валют развивающихся рынков. Кроме того, поддержку рублю традиционно оказывают цены на нефть, которые во вторник находятся вблизи отметки $46 за баррель. "Поддержку ценам на "черное золото" продолжает оказывать информация о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5-процентного сокращения в предыдущие три месяца. В свою очередь, игроки ждут публикацию статистики понедельным запасам нефти в США от Американского института нефти (API). В настоящий момент, несмотря на то что ураган "Лаура" обошел стороной ключевые энергетические активы, а добыча в Мексиканском заливе постепенно начинает восстанавливаться, в ближайшие недели по-прежнему будет нарушен импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов, а также добыча и переработка, что является позитивным фактором, играющим на стороне относительно высоких нефтяных цен. В среду рынок переключит свое внимание на публикацию официальных данных от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов до конца текущей недели будут определять направление движения цены фьючерсного контракта Brent", - отмечает Дроздов. Таким образом, при условии дальнейшей нормализации ситуации в Белоруссии и позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей, в сентябре рубль может вернуться в диапазон 72,70-74 по отношению к доллару и 86,30-88,50 - по отношению к евро, прогнозирует аналитик "ФИНАМа".
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