Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"

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Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

По итогам переоценки рейтинг акций и GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) был повышен с "нейтрально" до "выше рынка". Между тем рейтинг акций и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (НЛМК) был понижен с "выше рынка" до "нейтрально".

Рейтинг "выше рынка" для акций и GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "нейтрально" для акций Evraz был оставлен без изменения.

"Отдаем в секторе предпочтение экспортоориентированным компаниям "Северстали" (наш топ-пик) и НЛМК, так как на внутреннем рынке стали премии почти полностью обнулились из-за ослабления рубля. Высокие показатели ж/д грузоперевозок свидетельствуют, что строительная отрасль в России остается на плаву, но ввиду завершения строительного сезона повысить внутренние цены вряд ли удастся", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 17,0 (текущая цена - 12,6), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Северсталь (для акций; цены в рублях) - 1258,0 (текущая цена - 936,8), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена НЛМК - 26,5 (текущая цена - 21,0), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена НЛМК (для акций; цены в рублях) - 196,0 (текущая цена - 154,0), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ММК - 8,0 (текущая цена - 6,8), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена ММК (для акций; цены в рублях) - 45,5 (текущая цена - 37,6), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 3,8 (текущая цена - 3,2), рекомендация - нейтрально.