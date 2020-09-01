Перекупленность рынков нарастает, сентябрь может стать месяцем коррекции - "БКС Брокер"

Ушедший август стал лучшим месяцем на глобальных фондовых площадках за последние почти 40 лет. Основными факторами роста в августе стали политика ФРС по сохранению околонулевых ставок в долгосрочном периоде, улучшение ситуации на рынке труда США и рост потребительской уверенности, а также снижение напряженности в отношениях между США и Китаем, что снижает риски срыва торговой сделки. Пятимесячное ралли от мартовского обвала привело мировые индексы в область многолетних максимумов. Тем не менее, перекупленность нарастает, что может привести в сентябре к развитию коррекционных настроений на рынках рискового капитала, считает персональный брокер по международным рынкам компании "БКС Брокер" Александр Токмин.

Макропоказатели развитых и развивающихся экономик восстанавливаются после снижения в связи с закрытиями мировых экономик для борьбы с пандемией. Инвесторы нашли утешение в надеждах на быстрое восстановление глобальной экономики после катастрофического второго квартала. На этом фоне публикация индексов PMI может задать направление (китайские индексы уже порадовали - производственный PMI Caixin составил 53,1 пункта, а официальный индекс PMI для непроизводственной сферы улучшился по сравнению с июлем).

Российский рынок акций подрос на торгах во вторник. В настоящее время геополитическая ситуация стабильна, опасения по поводу новых санкций против России кажутся необоснованными (по крайней мере, на данный момент), российскому рынку есть куда расти, хотя, конечно, риски все еще сохраняются. Фаворитами выступают акции компании Qiwi (MOEX: QIWI), после сильного отчета и снижения регуляторных рисков. Менеджмент компании прогнозирует рост выручки на 11% и чистой прибыли на 15%. Отмечается спрос на акции компании "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на фоне долгосрочной (до 2030 года) стратегии ее развития, которая будет опубликована в сентябре, а также уже заложенного в цене акций негатива по показателям компании за кризисный период.

Цены на нефть подросли на фоне восстановления производства сырья в США всего на 4%. Однако для уверенного продолжения восходящего движения инвесторам товарной секции явно не хватает сильных драйверов. Золото дорожает на фоне вероятной коррекции рынков и долгосрочного характера низких процентных ставок, отмечает Токмин.