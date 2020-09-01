Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"

Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится при способности закрепиться выше сопротивлений 47 долл и 44 долл.

"Среднесрочные "длинные" позиции имеет смысл сохранять до пробоя поддержек 38,50 долл и 36 долл по Brent и WTI соответственно, краткосрочные - до преодоления 42,50 долл и 40 долл.", - рекомендует Кожухова.

Цены на нефть в августе, как и месяцем ранее, преимущественно находились в "боковике", но благодаря отдельным скачкам смогли обновить максимумы с марта, поднявшись до 46,53 долл и 43,57 долл по сортам Brent и WTI соответственно. Идти выше на фоне смягчения квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК++ с 9,7 млн барр/день до 7,7 млн барр/день и сохранения неопределенности в мировой экономике котировкам было сложно, отмечает эксперт "Велес Капитала". Ближайшие фьючерсы на нефть Brent по итогам августа выросли на 4,5% и закрепились выше 45 долл, а на нефть WTI подскочили на 5,8%, отвоевав отметку 42,50 долл. Поддержку ценам оказывал в том числе слабый доллар.