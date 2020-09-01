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01 сентября 2020 года 14:18
Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США - "Фридом Финанс"
Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США, в которых они стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Инвесторы на мировых фондовых площадках реагируют покупками на сильные данные по PMI Китая от Caixin Media Co. и Markit, которые зафиксировали максимальное значение индекса с 2011 года, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. Поддержку рыночным настроениям оказывает сообщение о том, что глава FDA рассматривает возможность одобрения противокоронавирусной вакцины до окончания третьей фазы испытаний, при этом он обещает сохранять политическую независимость. Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС, в которых инвесторы стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, указывает Степанян. Последние дни появляется все больше публикаций, отражающих низкую эффектность принимаемых Федрезервом мер регулирования инфляции. Во вторник свое видение ситуации представит Лейл Брайнард, комментарии которой могут повысить прозрачность новой политики ФРС.
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01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
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.01 сентября 2020 года 11:57
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.01 сентября 2020 года 10:57
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.01 сентября 2020 года 09:30
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.31 августа 2020 года 19:14
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.31 августа 2020 года 18:20
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.31 августа 2020 года 18:01
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.31 августа 2020 года 17:10
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.31 августа 2020 года 16:25
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.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
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