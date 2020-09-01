Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США - "Фридом Финанс"

Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США, в которых они стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Инвесторы на мировых фондовых площадках реагируют покупками на сильные данные по PMI Китая от Caixin Media Co. и Markit, которые зафиксировали максимальное значение индекса с 2011 года, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. Поддержку рыночным настроениям оказывает сообщение о том, что глава FDA рассматривает возможность одобрения противокоронавирусной вакцины до окончания третьей фазы испытаний, при этом он обещает сохранять политическую независимость.

Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС, в которых инвесторы стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, указывает Степанян. Последние дни появляется все больше публикаций, отражающих низкую эффектность принимаемых Федрезервом мер регулирования инфляции. Во вторник свое видение ситуации представит Лейл Брайнард, комментарии которой могут повысить прозрачность новой политики ФРС.