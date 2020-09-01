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01 сентября 2020 года 13:06

BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Интер РАО"

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Интер РАО ЕЭС" с ожидаемой доходностью 15%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"Акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) показали динамику котировок на 12% хуже рынка с начала августа. Мы считаем, что весь негатив уже отыгран и появилась отличная точка для входа. Реализация долгосрочной стратегии "Интер РАО", скорее всего, раскроет стоимость компании, поэтому презентация в середине сентября должна стать катализатором роста стоимости ее акций", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация для акций "Интер РАО" от экспертов BCS Global Markets дается "покупать", прогнозная стоимость составляет 11 рублей за штуку.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,22 рубля за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Интер РАО


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