Банк "Санкт-Петербург" не ждет существенного укрепления российской валюты

Рубль утром вторника укреплялся на 0,8%, доллар стоил около 73,5 руб./$1, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Позитив в рубле связан с общей динамикой валют развивающихся стран на фоне роста интереса к рисковым активам и ослабления доллара. Мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты, более того, сохраняются риски ослабления до 75 руб./$1 до конца третьего квартала", - указывают они в комментарии банка.