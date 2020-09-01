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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления - ITI Capital
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01 сентября 2020 года 12:21
Рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в начале недели позитивный импульс на долговом рынке сохраняется. "Мы полагаем, что пик турбулентности, вызванной негативным новостным фоном, уже миновал. Таким образом, ждем, что рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления. Для более резкого роста котировок необходимы существенные движущие факторы, которых пока не наблюдается. На первичном рынке корпоративных эмитентов активность по-прежнему низкая. Мы ждем, что по мере завершения периода отпусков в ближайшее время интенсивность первичных размещений повысится", - пишут они в комментарии компании.
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01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится... читать дальше
.01 сентября 2020 года 11:57
Рубль может подорожать до 73,0 за доллар на фоне внешнего оптимизма, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль во вторник утром подорожал до 73,6 за доллар – вместе с другими валютами развивающихся рынков. В мире преобладает позитивный... читать дальше
.01 сентября 2020 года 10:57
Цена нефти марки Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть в понедельник в течение дня корректировалась, несмотря на неплохие статданные по сектору услуг в Китае и растущие инфляционные ожидания. На первый план вновь вышли опасения по... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая. читать дальше
.31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.31 августа 2020 года 17:10
Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не... читать дальше
.31 августа 2020 года 16:25
Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень в 3500 пунктов, но при этом признаки слабости сохраняются, отмечает в своем комментарии старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Хотя MACD по-прежнему на... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
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