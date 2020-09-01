Рубль во вторник может подорожать до 73,0 за доллар - Sberbank CIB

Рубль может подорожать до 73,0 за доллар на фоне внешнего оптимизма, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Рубль во вторник утром подорожал до 73,6 за доллар – вместе с другими валютами развивающихся рынков. В мире преобладает позитивный настрой – инвесторов обнадеживает более оптимистичная, чем ожидалась, оценка ситуации в китайской промышленности. Во вторник ожидаются аналогичные публикации в Европе и США. По оценкам Sberbank CIB, если они окажутся оптимистичными, рубль может подорожать до 73,0 за доллар.

Нефть дешевеет, но, по мнению экспертов банка, может прибавить в цене. Во вторник ожидаются оценки нефтедобычи в странах ОПЕК за август и индикаторы для обрабатывающего сектора США. По мнению аналитиков Sberbank CIB, данные по добыче могут спровоцировать падение цен на нефть ниже отметки $45,1 за баррель, однако если американские промышленные индексы будут достаточно позитивны, котировки Брент могут вырасти до $45,8–46,1 за баррель.

Аналитики Sberbank CIB считают, что во вторник котировки ОФЗ, скорее всего, останутся без изменений перед объявлением об аукционе Минфина, который пройдет в среду. По их мнению, в среду инвесторам предложат среднесрочный номинальный выпуск с лимитом около 20 млрд руб., а также еще не предлагавшиеся индексируемые к инфляции ОФЗ-52003. В Sberbank CIB ожидают, что спрос будет невысоким, а объем размещения – меньше, чем на прошлой неделе.