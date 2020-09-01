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01 сентября 2020 года 10:57
Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр. - Промсвязьбанк
Цена нефти марки Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть в понедельник в течение дня корректировалась, несмотря на неплохие статданные по сектору услуг в Китае и растущие инфляционные ожидания. На первый план вновь вышли опасения по спросу ввиду рисков второй волны коронавируса осенью. На сегодняшний день, впрочем, вновь реализовываются попытки к росту на волне слабеющего доллара и очередных данных по КНР. Так, индекс PMI в промышленности от Caixin и Markit вырос до максимума с января 2011 г. - 53,1 пункта, сигнализируя о продолжении восстановления экономики страны", - комментируют аналитики банка. Также эксперты Промсвязьбанка подчеркивают, что во вторник в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API, в среду - официальные данные от Минэнерго. Ожидается сильное сокращение запасов, обусловленное ураганами прошлой недели. Мы полагаем, что краткосрочный отскок в цене нефти может все же продолжиться на волне позитивных данных. 3 сентября еще выйдет индекс PMI от Caixin в секторе услуг Китая. В случае хороших результатов это окажет сырью дополнительную поддержку. "На вторник ожидаем увидеть Brent в зоне 45-47 долл./барр.", - прогнозируют в банке.
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Компании упоминаемые в новости: Акрон
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