Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цена нефти марки Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

" Нефть в понедельник в течение дня корректировалась, несмотря на неплохие статданные по сектору услуг в Китае и растущие инфляционные ожидания. На первый план вновь вышли опасения по спросу ввиду рисков второй волны коронавируса осенью. На сегодняшний день, впрочем, вновь реализовываются попытки к росту на волне слабеющего доллара и очередных данных по КНР. Так, индекс PMI в промышленности от Caixin и Markit вырос до максимума с января 2011 г. - 53,1 пункта, сигнализируя о продолжении восстановления экономики страны", - комментируют аналитики банка.

Также эксперты Промсвязьбанка подчеркивают, что во вторник в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API, в среду - официальные данные от Минэнерго. Ожидается сильное сокращение запасов, обусловленное ураганами прошлой недели. Мы полагаем, что краткосрочный отскок в цене нефти может все же продолжиться на волне позитивных данных. 3 сентября еще выйдет индекс PMI от Caixin в секторе услуг Китая. В случае хороших результатов это окажет сырью дополнительную поддержку. "На вторник ожидаем увидеть Brent в зоне 45-47 долл./барр.", - прогнозируют в банке.