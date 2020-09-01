.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 51,1 пункта, оказавшись выше критической отметки впервые более чем за год - IHS Markit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 сентября 2020 года 10:26
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 51,1 пункта, оказавшись выше критической отметки впервые более чем за год - IHS Markit
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2020 года вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле, оказавшись выше критической отметки впервые более чем за год, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO). Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Между тем, как отмечается в обзоре, рост деловой активности в промышленных секторах РФ в августе был незначительным, хотя и соответствовал общему уровню в данной серии. На фоне дальнейшего ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и возобновления операций у клиентов российские компании промышленных секторов зарегистрировали третий последовательный рост объемов производства, который в целом был устойчивым и самым высоким с марта 2019 года. Некоторые компании сообщили, что увеличение объемов производства было вызвано усилением спроса. Российские производители зафиксировали в августе рост объемов новых заказов в связи с привлечением новых клиентов и усилением потребительского спроса. Хотя и незначительное, но увеличение объема новых заказов было максимальным с апреля 2019 года. При этом новые экспортные заказы сокращались самыми медленными темпами с мая 2019 года. Как показал опрос, производственные предприятия РФ в августе зарегистрировали усиление роста производственных затрат. Более высокие операционные расходы обычно были связаны с повышением цен у поставщиков и неблагоприятным обменным курсом, что привело к росту цен на импортные товары. Темпы инфляции были самыми высокими за четыре месяца и в целом существенными. Компании имели возможности повысить отпускные цены в середине третьего квартала, но темпы роста были скромными и одновременно самыми высокими за три месяца. Объемы закупок сырья выросли незначительно впервые с августа 2019 года на фоне увеличения притока новых заказов. Тем временем заметное падение сырьевых запасов было связано с повышением производственных потребностей, поскольку компании использовали запасы для выполнения заказов. Остатки готовой продукции также упали на фоне своевременных отгрузок продукции. Число рабочих мест в обрабатывающих секторах РФ в августе сократилось на фоне сложной ситуации со спросом, однако минимальными с марта 2020 года темпами. В то же время темпы снижения объемов незавершенных заказов замедлились. Деловые ожидания несколько ухудшились в августе, но оптимизм остался устойчивым. Компании связывают позитивные настроения с надеждами на рост клиентского спроса и восстановление экономики. "Наш текущий прогноз указывает на сокращение промышленного производства на 6,5% в годовом исчислении, при этом ожидается, что объем производства вырастет на 2,9% в 2021 году. Это говорит о том, что любое восстановление в обрабатывающем секторе может быть затянуто, если спрос не будет набирать обороты", - прокомментировал результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.
.
01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится... читать дальше
.01 сентября 2020 года 11:57
Рубль может подорожать до 73,0 за доллар на фоне внешнего оптимизма, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль во вторник утром подорожал до 73,6 за доллар – вместе с другими валютами развивающихся рынков. В мире преобладает позитивный... читать дальше
.01 сентября 2020 года 10:57
Цена нефти марки Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть в понедельник в течение дня корректировалась, несмотря на неплохие статданные по сектору услуг в Китае и растущие инфляционные ожидания. На первый план вновь вышли опасения по... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая. читать дальше
.31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.31 августа 2020 года 17:10
Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не... читать дальше
.31 августа 2020 года 16:25
Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень в 3500 пунктов, но при этом признаки слабости сохраняются, отмечает в своем комментарии старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Хотя MACD по-прежнему на... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.