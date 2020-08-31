Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер.

Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны консолидации – обрушение урагана «Лаура» на территорию США, полагает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Ураган достиг четырёх бального уровня по пятибалльной шкале. По словам нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, они избежали серьёзных проблем, но ураган заставил американские компании остановить добычу 1,56 млн баррелей нефти в день – это 83% от всей добычи в Мексиканском заливе. При этом девять нефтеперерабатывающих завода НПЗ остановили переработку примерно 2,9 млн нефти баррелей в день, что составляет 15% от всего рынка НПЗ в США.

По мнению эксперта, ещё одна из причин роста цен на нефть – сокращение запасов нефти в США. По данным управления энергетической информации, запасы нефти снизились на 4,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 августа, до 507,8 млн баррелей, тем самым, превзойдя прогнозы участников рынка.

Позже дополнительную поддержку нефти оказал доллар, который ускорил снижение после заявлений ФРС. Таким образом, цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель., полагает Баженов.