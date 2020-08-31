Raiffeisenbank снизил оценку акций Юнипро на 7%, оставив рейтинг "держать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,05 рубля до 2,85 рубля за штуку из-за переносов запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Последние два переноса запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, низкие цены на рынке на сутки вперед (РСВ), сокращение объемов производства и более низкие ставки ОФЗ привели к пересмотру нашего прогноза EBITDA "Юнипро" на следующий год на 19% вниз. При переносе ввода энергоблока на конец первого полугодия 2021 года наш прогноз по EBITDA компании может быть понижен еще на 15%. Тем не менее, даже в этом случае мы не ожидаем падения дивидендной доходности ниже текущей (8%, которая все еще выше рынка) принимая во внимание почти нулевой чистый долг, однако новостной фон может сохраняться негативным", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,95 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,73 рубля за штуку.