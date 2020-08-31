Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается - Sberbank Asset Management

Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Облигационные рынки на прошлой неделе вновь консолидировались, - комментирует Малин. - Основной новостью стало заявление главы ФРС о смещении внимания регулятора с инфляции и экономического роста в сторону последнего, что трактовалось рынками как возможность усиления стимулирования в будущем. Умеренное давление на котировки бумаг развивающихся стран оказывал рост доходностей к погашению американских казначейских бумаг - ставки по десятилетним гособлигациям США выросли до 0,72% с 0,63% неделей ранее. В результате по итогам недели индекс еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM снизился на 0,3%, индекс российских евробондов Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,1%".

На рублевом облигационном рынке происходил умеренный рост котировок бумаг после коррекции неделей ранее. Это отчасти обуславливалось некоторым снижением геополитических рисков. Кривая доходностей ОФЗ опустилась на 5-10 б.п. В результате по итогам недели Индекс гособлигаций Мосбиржи вырос на 0,4%, Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи не изменился.

По мнению Малина, на рублевом облигационном рынке наиболее привлекательно выглядят корпоративные облигации ввиду интересного уровня доходности по сравнению с инфляцией, ставками по ОФЗ и депозитам.