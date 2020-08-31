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31 августа 2020 года 17:36
Позитивный старт недели сменился распродажами акций - БКС Брокер
Мировые фондовые индикаторы в начале дня в понедельник продолжали рост конца минувшей недели, отыгрывая пятничные сильные данные по американскому потребительскому сектору вместе с объявленным ранее Федрезервом США смягчением принципов монетарной политики, после чего начали сдавать позиции, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его словам, сначала ухудшились настроения в Азии, затем пессимизм перекинулся на Европу. Лишь нефтяные цены пытаются сохранить восходящую динамику, приблизившись к полугодовым вершинам. Российские индексы акций в понедельник стартовали вверх, но после кратковременного роста стали снижаться, реагируя на ускорение нисходящей динамики глобальных фондовых индикаторов. Вероятно, в отсутствии свежих драйверов мировым рынкам трудно продолжить рост с текущих высоких уровней, достигнутых в результате мощного восходящего движения, стартовавшего в марте после обвала, вызванного пандемией COVID-19. Тем не менее, причин для более глубокой коррекции рисковых активов пока тоже не наблюдается. Но стоит учитывать, что для российского рынка основной угрозой остается высокая внешнеполитическая неопределенность, несущая санкционные риски, считает эксперт. Лидерами роста в понедельник выступают акции "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые также лидируют по оборотам торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) - объемы (почти 27 млрд рублей) более чем втрое превышают вторые по торговой активности обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) (8,4 млрд рублей). В аутсайдерах уже несколько сессий подряд находятся представители сектора электроэнергетики. До этого они демонстрировали лидирующую динамику, многие вышли на докризисные уровни, исчерпав тем самым среднесрочный потенциал роста, отмечает Бабин.
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