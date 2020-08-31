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31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать"
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте и трейдинге. Контрольный пакет принадлежит государству. Мы повышаем рекомендацию до "Покупать" и целевую цену. Прибыль с вложений может составить, по нашим оценкам, 15% и 19% с учетом дивидендов", - указывает Малых. Предварительный анонс стратегии в СМИ сделал видение по инвестиционному кейсу компании более осязаемым и оцифрованным. Согласно данным "Коммерсанта", в рамках стратегии "Интер РАО" планирует нарастить EBITDA к 2030 г. более чем в 2 раза, до 320 млрд руб., и до 210 млрд руб. к 2025 г. (142 млрд руб. в 2019 году) посредством органического роста и сделок M&A в России. На взгляд эксперта "ФИНАМа", в генерации вряд ли найдется другая компания, которая сможет показать сопоставимую прибыль и портфель потенциально выгодных проектов. "Мы смотрим на акции "Интер РАО" как на историю роста, а повышение дивидендов произойдет скорее посредством увеличения прибыли, а не коэффициента выплат, хотя и здесь мы допускаем умеренный прогресс со временем. Мы предлагаем абстрагироваться от слабых результатов 1-го полугодия и инвестировать в акции IRAO с учетом долгосрочных перспектив. Сложное полугодие позади, и мы отмечаем восстановление цен на РСВ и увеличение доли ТЭС в выработке электроэнергии в 1-й ценовой зоне. Годовая прибыль ожидается на уровне 77,7 млрд руб. (-5% г/г)", - заключает аналитик "ФИНАМа".
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